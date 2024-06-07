В Москве участниками нацпроекта «Производительность труда» стали 344 компании

В Москве мерами поддержки национального проекта «Производительность труда» за 2,5 года воспользовались 344 столичных компании, заявила заммэра Москвы, глава столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева в рамках XXVII ПЭМФ.

По её словам, почти половина из них самостоятельно внедряет инструменты нацпроекта для дальнейшего роста своей эффективности.

«Среди участников программы − резиденты ОЭЗ «Технополис Москва», высокотехнологичные и инновационные предприятия обрабатывающей промышленности, крупнейшие строительные и транспортные компании, отели и туристические компании, ведущие торговые сети», – уточнила заместитель мэра.

Она также указала, что больше всего участников нацпроекта представляют предприятия обрабатывающей промышленности - 63%, далее следуют торговые компании – 14 % и строительные – 8%.

Багреева подчеркнула, что нацпроект помогает предприятиям найти внутренние возможности и средства, которые затем можно направить на расширение производства, модернизацию технологий и повышение зарплаты, что способствует росту производительности труда, уменьшению издержек и повышению эффективности работы компаний.

Более 150 участников нацпроекта уже приступили к этапу самостоятельного внедрения инструментов бережливого производства в свои бизнес-процессы, что привело к увеличению выработки в среднем на 60%. Их суммарный экономический эффект от участия в нацпроекте превысил пять миллиардов рублей.

Компании-участницы национального проекта «Производительность труда» после его завершения продолжат получать различные виды поддержки от Регионального центра компетенций Москвы, среди которых программы по обучению сотрудников, информационное и PR-сопровождение, консультационная и юридическая поддержка.

Подать заявку на участие в нацпроекте «Производительность труда» можно до 28 июня 2024 года.

