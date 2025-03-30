В Москве строительство храма в честь Андрея Первозванного завершится в 2026 году

В Москве в районе Люблино строят храм в честь святого апостола Андрея Первозванного, возведение которого планируют завершить в 2026 году. Об этом рассказал министрправительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

Он подчеркнул, что в основу образа храмового комплекса на Ставропольской улице легла стилистика самобытной архитектуры раннемосковских церквей XV–XVI веков. По словам чиновника, сооружение с пристроенной звонницей рассчитано на 790 прихожан.

«Внутри храма предусмотрены зал приходских собраний, инженерно-технические помещения, на первом этаже — молельный зал и алтарная часть. Для доступа маломобильных граждан оборудуют пассажирский лифт», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Овчинский также добавил, что здание храма будет однокупольным с тремя апсидами, бесстолпным с монолитными сводами крестчатого типа. Трехэтажная звонница объединена созданием храма, на ее первом этаже появится иконная лавка, остальные помещения оборудуют для отдыха и хозцелей. Он отметил, что храм и звонница уже были смонтированы, в настоящий момент там завершаются работы по кровле, поэтому строители приступают к монтажу внутренних инженерных систем и отделочным работам.

В рамках реализации программы строительства храмовых комплексов на территории столицы при участии Департамента градостроительной политики Москвы с 2014 года было возведено 120 объектов, 13 из которых находятся в Юго-Восточном административном округе.