В Москве составлен IV рейтинг качества управления закупочной деятельностью

В Москве объявлен IV рейтинг качества управления закупочной деятельностью. На совместном мероприятии компании «Эксперт Бизнес-Решения» и бизнес-клуба «Срединный путь» прошла церемония награждения лидеров рейтинга.

В топ-5 компаний в этом году вошли: ПАО «Россети» Григорьева Екатерина; АО «Россельхозбанк» Лысова Яна; АО «Росгеология» Князев Евгений, ПАО «Форвард Энерго» Кузин Дмитрий и EN+, Погосбеков Давид.

Также определен список лучших среди компаний, не подпадающих под действие закупочного законодательства. В топ вошли Хебнев Анатолий ПАО «НЛМК»; Ткаченко Александр ГК «ФСК»; Сахно Дмитрий, ГК «Северсталь»; Масчан Ксения, ООО «ВК» (Группа VK); Калика Михаил, ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».

Также выбраны победители в десяти отдельных номинациях: Хальфин Руслан, ПАО «Т Плюс»; Блинов Артем, ПАО «ГК Самолет»; Ермакова Анна, ПАО «Московская Биржа»; Николашин Владимир, ПАО «РусГидро»; Назаров Денис, АО «ЦЕМРОС»; Данков Павел ГУП «Петербургский метрополитен»; Аветисян Гагик, Группа компаний «Иннотех»; Карасева Татьяна, ПАО «Ростелеком»; Кравцова Ольга, АО «Сибирская Аграрная Группа»; Тремасов Александр, АО «МОСГАЗ».

В 2024 году появились и две новые номинации, в них победу одержали: Логвинова Любовь, АО «Мосинжпроект» (номинация «Рост эффективности деятельности закупочного подразделения») и Пилипенко Борис, АО ГК «Эталон» (номинация «Лучшее управление закупочной деятельностью среди компаний-дебютантов рейтинга»).

Ежегодный рейтинг получил популярность в профессиональном сообществе, на данный момент он выступает в качестве репутационного механизма для компаний и руководителей закупочных подразделений.

Среди участников определяется список из ста лучших закупочных подразделений компаний с годовым объемом закупок не менее 500 млн рублей. Из списка выбираются пять лидеров. На место компании в списке влияет опыт работы руководителя и его команды, степень автоматизации системы управления закупками, качество систематизации и регламентации закупочного процесса, показатели эффективности закупочной деятельности, соблюдение ESG-стандартов. Также учитывается мнение профессионального сообщества.

Генеральный директор аналитической компании «Эксперт Бизнес-Решения» Павел Митрофанов подчеркнул, что значимость рейтинга особенно возрастает в период трансформации рынков.