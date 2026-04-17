В Москве согласован проект строительства нового общественно-делового комплекса

Новый общественно-деловой комплекс появится в столичном районе Коммунарка. Соответствующий проект уже был согласован. Об этом рассказал председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков.

«Участок застройки расположен в квартале Калужского шоссе, Юдинского бульвара, бульвара Мечникова и Ольховой аллеи. Согласованный проект предполагает строительство одиннадцатиэтажного здания с двумя подземными этажами», — указал он.

По его словам, суммарная площадь здания превысит 29,3 тысячи кв м. В нем будут офисные помещения, на которые запроектировано более 15 тысяч кв м и объекты общественного питания, под которые выделены 605 кв м. Каждый этаж будет оборудован лоджиями. Сообщается, что в плане заложено возведение подземной парковки на 100 машино-мест, а еще семь выделят на цокольном этаже.

Комплекс будет расположен в пешей доступности от станции метро «Коммунарка», также рядом располагаются торговые центры, магазины, рестораны, скверы и зоны для прогулок. Прилегающую территорию к объекту озеленят и благоустроят.

Масштабный инвестиционный проект — это механизм взаимодействия города и бизнеса, который действует в столице с 2016 года. Он направлен на развитие экономики и инфраструктуры Москвы, а также на создание рабочих мест.

