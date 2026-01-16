В Москве согласовали проект жилого комплекса по программе реновации во Внукове

В столице согласован проект жилого комплекса, который возведут в районе Внуково на улице Труда. Об этом сообщил глава Москомэкспертизы Иван Щербаков.

«Новый жилой комплекс появится на месте четырех демонтированных по программе реновации домов. Он будет состоять из двух разновысотных корпусов, в которых запроектировано 269 квартир общей площадью более 16 тысяч квадратных метров», – уточнил он.

Часть квартир будут оборудованы для маломобильных граждан. Их сдадут полностью готовыми к переезду, в том числе со всей необходимой сантехникой и остекленными лоджиями и балконами. Нежилые помещения с витринным остеклением на первых этажах приспособят для размещения аптек, магазинов, пунктов выдачи интернет-заказов, а во время заселения комплекса там будет работать Центр информирования участников программы реновации.

Жилой комплекс возведут с учетом требований безбарьерной среды для удобства передвижения маломобильных граждан и родителей с детскими колясками. Рядом с домом оборудуют детские и спортивные площадки, высадят декоративные деревья и кустарники.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что началось переселение жителей столицы в новый дом по программе реновации на Родниковой улице.

