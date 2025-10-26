В Москве согласовали проект жилого дома по реновации в Южнопортовом районе

В Москве согласован проект многоквартирного жилого дома по программе реновации на 5-ой Кожуховской улице. Об этом сообщил глава Москомэкспертизы Иван Щербаков.

«В Южнопортовом районе появится новый дом по программе реновации. Это будет односекционное здание, рассчитанное на 184 квартиры», – уточнил Иван Щербаков.

Согласно проекту, в каждой квартире будет выполнена чистовая отделка, а также установлена сантехника и светильники.

Первый этаж новостройки сделают нежилым. Там будут находиться помещения общественного назначения с отдельными входами. В одном из них разместится Центр информирования населения. Проектом предусмотрено обустройство рядом с домом прогулочных дорожек, а также размещение детской и спортивной площадок.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что более 215 тысяч москвичей приступят к переселению по программе реновации в 2026–2028 годах.

