В Москве с 17 декабря изменятся тарифы на платные парковки

С 17 декабря в столице скорректируют стоимость платных парковок. На части улиц тарифы снизят, еще на 236 участках заработает динамическое ценообразование, а в пределах Третьего транспортного кольца цены проиндексируют. Об этом сообщили в департамента транспорта Москвы.

Подешевеет парковка на ряде улиц в Центральном, Южном, Северо-Восточном и Северном округа. Средняя загруженность мест там не превышает 50%, поэтому тариф снижают для балансировки спроса. Динамический тариф, который меняется в зависимости от прогнозируемой занятости мест, расширят еще на 236 участков. Его стоимость будет варьироваться от нуля до 950 рублей в час. При свободных местах цена по-прежнему будет опускаться до нуля.

На самых загруженных участках, где занятость достигает 80–90%, тарифы поменяют. В пределах ТТК и на нескольких улицах в границах МКАД проиндексируют действующую тарифную сетку. В частности, изменится стоимость дневной парковки в рамках повышенных тарифов, при этом ночью час стоянки сохранится на уровне 200 рублей. По замыслу властей, это должно освободить переполненные парковки и сократить лишний трафик.

Кроме того, зону резидентных разрешений расширят на девять участков улиц в ЦАО, СВАО, ЮВАО и ЗАО. В дептрансе уточнили, что изменения согласованы с муниципальными депутатами. Местные жители с резидентным разрешением по-прежнему могут парковаться бесплатно с 20:00 до 8:00 либо круглосуточно за 3 тысячи рублей в год.

