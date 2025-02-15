В Москве работает избирательный участок для голосования граждан Абхазии

Избирательный участок для граждан республики Абхазия работает в Москве.

Участок расположен на улице Шаболовка, 36. ГРаждане Абхазии могут принять участие в выборах до 20 часов 15 февраля.

По словам посла Абхазии в России Алхаса Квициниа, также избирательный участок для граждан Абхазии есть в Черкесске.

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ФОТО: РИА Новости
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