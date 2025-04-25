В Москве проведут капремонт жилого дома 1952 года постройки в Текстильщиках
В Москве согласован капитальный ремонт жилого многоквартирного жилого дома 1952 года постройки, расположенного в районе Текстильщики. Об этом сообщил глава Москомэкспертизы Иван Щербаков.
«Мосгосэкспертиза согласовала проект ремонта четырехэтажного дома 1952 года постройки на Люблинской улице. В нем приведут в порядок места общего пользования и проведут локальные восстановительные работы в зонах замены инженерных коммуникаций», – уточнил Щербаков.
В ходе работ в подъездах покрасят стены, заменят стяжку полов, а также облицовку плиткой на лестничных клетках, этажных площадках и в тамбурах. Нижние и торцевые поверхности лестничных маршей, а также потолки в подъездах расчистят и окрасят.
Кроме того, отремонтируют металлические перила лестниц, поменяют деревянные поручни на них. Во всех подъездах установят новые дверные блоки входных тамбуров и почтовые ящики.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru