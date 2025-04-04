В Москве проведут капитальный ремонт дома 1927 года постройки в Хамовниках

В Москве проведут капитальный ремонт жилого дома 1927 года постройки в Хамовниках. Согласован проект для проведения данных работ, об этом сообщил глава Москомэкспертизы Иван Щербаков.

По его словам, уже согласован проект капремонта.

«В четырехэтажном здании отремонтируют все пять подъездов, а также приведут в порядок фасады и утеплят чердачное перекрытие», – уточнил Щербаков.

В ходе работ будут применены самые передовые технологии и материалы.

На полах в каждом подъезде локально поменяют покрытие из керамогранитной плитки, заменят окна на лестничных пролетах, откосы отштукатурят. Заменят входные и тамбурные двери.

Кирпичная кладка дома, построенного в стиле конструктивизма, будет восстановлена. Кроме того, на чердаке заменят теплоизоляционный слой перекрытия, а на крыше поменяют всё кровельное покрытие.

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ФОТО: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

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