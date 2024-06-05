В Москве прошли первые тренировки в новом сезоне проекта «Спортивные выходные»
В первых занятиях нового сезона проекта «Спортивные выходные» приняли участие более 700 москвичей.
Наиболее востребованной тренировкой стала растяжка, ее посетили 556 человек. При этом самой популярной локацией оказался парк у прудов «Радуга».
В 2024 году участникам проекта «Спортивные выходные» доступны тренировки на 13 площадках, в том числе в парке Победы, на территории Центрального рынка, гастрокластера «Три вокзала. Депо» и Культурного центра ЗИЛ. Занятия также проходят на закрытых площадках в пространстве «Депо. Москва» и в павильоне № 75 на ВДНХ в рамках Международной выставки-форума «Россия».
Жители Москвы могут выбрать между функциональными или танцевальными тренировками, растяжкой и йогой. Доступны и онлайн-тренировки, трансляции проходят по будням в 7:00 на канале проекта.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru