В Москве прошли первые тренировки в новом сезоне проекта «Спортивные выходные»

В первых занятиях нового сезона проекта «Спортивные выходные» приняли участие более 700 москвичей.

Наиболее востребованной тренировкой стала растяжка, ее посетили 556 человек. При этом самой популярной локацией оказался парк у прудов «Радуга».

В 2024 году участникам проекта «Спортивные выходные» доступны тренировки на 13 площадках, в том числе в парке Победы, на территории Центрального рынка, гастрокластера «Три вокзала. Депо» и Культурного центра ЗИЛ. Занятия также проходят на закрытых площадках в пространстве «Депо. Москва» и в павильоне № 75 на ВДНХ в рамках Международной выставки-форума «Россия».

Жители Москвы могут выбрать между функциональными или танцевальными тренировками, растяжкой и йогой. Доступны и онлайн-тренировки, трансляции проходят по будням в 7:00 на канале проекта.

