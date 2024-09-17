В Москве прошла церемония принесения присяги депутатами МГД

Торжественная церемония принесения присяги избранных депутатов парламента столицы восьмого созыва завершилась в Мосгордуме. Перед началом церемонии мэр Москвы Сергей Собянин выступил перед избранными депутатами.

Он отметил, что конкуренция на прошедших выборах стала самой большой за последние годы. По словам Собянина, особенностью нынешних выборов была беспрецедентная явка, которая почти в два раза превысила явку на выборы в Мосгордуму прошлого созыва.

Мэр подчеркнул, что такой показатель означает дополнительную ответственность перед жителями столицы. Он добавил, что теперь перед новым созывом депутатов и городскими властями стоят совместные задачи по развитию столицы.

