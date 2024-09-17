В Москве прошла церемония принесения присяги депутатами МГД
Торжественная церемония принесения присяги избранных депутатов парламента столицы восьмого созыва завершилась в Мосгордуме. Перед началом церемонии мэр Москвы Сергей Собянин выступил перед избранными депутатами.
Он отметил, что конкуренция на прошедших выборах стала самой большой за последние годы. По словам Собянина, особенностью нынешних выборов была беспрецедентная явка, которая почти в два раза превысила явку на выборы в Мосгордуму прошлого созыва.
Мэр подчеркнул, что такой показатель означает дополнительную ответственность перед жителями столицы. Он добавил, что теперь перед новым созывом депутатов и городскими властями стоят совместные задачи по развитию столицы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд отправил директора парка «Патриот» под домашний арест
- Токаев предложил Германии добывать редкоземельные металлы в Казахстане
- Politico: Залужный был против вторжения в Курскую область
- ВС РФ отразили пять попыток ВСУ прорваться через границу в Курской области
- Львова-Белова: Пострадавших в Челябинске детей отправят в федеральную клинику
- Парламент Грузии запретил пропаганду ЛГБТ и смену пола
- Попова: В России сохранят бесплатное тестирование на грипп и коронавирус
- ЦБ повысил прогноз по росту вкладов населения до 16-21%
- Алаудинов заявил о десятках иностранных инструкторов ВСУ в Судже
- Путин назвал приоритеты среди госрасходов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru