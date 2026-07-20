В Москве прошел турнир по бильярду в честь 20-летия ОЭЗ «Технополис Москва»
Представители предприятий-резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» приняли участие в турнире по бильярду, который прошел в стиле ретрофутуризма ХХ века, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
По его словам, сегодня в ОЭЗ «Технополис Москва» работают более 33 тысяч человек.
«Ежегодно для сотрудников организуют свыше 200 событий — от деловых до спортивных. В рамках 20-летия ОЭЗ прошел турнир по бильярду, который объединил команды более чем 15 компаний-резидентов», — отметил Гарбузов.
Участники турнира помимо соревнований увидели интерактивный спектакль по мотивам произведения Айзека Азимова «Бильярдный шар». Кроме того, свое мастерство продемонстрировал бронзовый призер первенства России Елисей Ануфриев.
Для сотрудников ОЭЗ также проводится мини-футбольный турнир, они могут заняться теннисом, зумбой и йогой, а зимой выйти на бесплатные уличные «Технокатки».
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