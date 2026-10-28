В Москве прошел Международный конгресс специальных экономических зон

Международный конгресс специальных экономических зон проведён в Москве в рамках IV Международного форума особых экономических зон (ОЭЗ), организованного Ассоциацией компаний интернет-торговли России и ОЭЗ «Технополис Москва». Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, основными темами конгресса стали развитие кооперации между резидентами ОЭЗ, поиск зарубежных партнеров и создание совместных промышленных площадок.

«Столица создает благоприятный деловой климат для привлечения зарубежных инвестиций. Город предлагает инвесторам перспективный рынок и готовую инфраструктуру, в том числе на базе ОЭЗ Москвы для трансфера и адаптации технологий, создания совместных проектов и предприятий. Приоритетными направлениями являются медицинская промышленность, микроэлектроника, а также кооперация в сфере электромобильности, робототехники и станкостроения. В свою очередь резиденты особой экономической зоны активно поставляют свою продукцию за рубеж. За время деятельности ОЭЗ “Технополис Москва” экспорт превысил 10,5 миллиарда рублей», — отметил Ликсутов.

По его словам, в рамках конгресса представители России и партнеры из стран БРИКС, ЕАЭС и Шанхайской организации сотрудничества обсудили перспективы развития промышленно-инвестиционного взаимодействия через механизмы этих международных объединений. Отдельное внимание уделили развитию цифровой карты ОЭЗ БРИКС, которая объединяет сведения об инвестплощадках и действующих преференциальных режимах. В фокусе внимания также находились инициативы стран АСЕАН по подготовке бизнес-навигатора по ОЭЗ, который упростит выход российских компаний на зарубежные рынки. Также в рамках Международного конгресса специальных экономических зон состоялась дискуссия о сотрудничестве с государствами Африки и внедрении зеленых практик в работу индустриальных парков.

Как сообщили в мэрии Москвы, ОЭЗ «Технополис Москва» активно привлекает зарубежных партнеров для компаний-резидентов. Только за три квартала текущего года с участием представителей площадки прошло более 3,5 тысячи встреч на зарубежных мероприятиях. Прошедший Международный конгресс специальных экономических зон стал ещё одной возможностью для налаживания деловых связей и кооперации.

