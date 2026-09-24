В Москве прошел форум «Финансы для роста» о финансовых услугах и мерах поддержки

В рамках Московского финансового форума — 2026 прошло мероприятие «Финансы для роста. Комплексные инструменты для бизнеса», организованное столичным Комплексом экономической политики. На нем ведущие игроки столичного финансового рынка представили предпринимателям широкий спектр банковских и небанковских инструментов развития, которые доступны бизнесу Москвы.

«Финансы и страхование – это один из ключевых секторов и надежный партнер столичной экономики: сегодня вклад финансового сектора в ВРП Москвы составляет около 12%, на отрасль приходится более 5% занятых в городской экономике. Москва по праву называется главным финансовым центром страны: здесь находится свыше половины всех кредитных организаций России, сосредоточено почти три четверти их активов и треть занятых в отрасли», — заявила в приветственном слове заммэра столицы глава Департамента экономической политики и развития Мария Багреева. Она также назвала финансовой сектор Москвы одним из самых технологичных, отметив вместе с тем, что предприниматели далеко не всегда знакомы со всем спектром возможностей финансовых инструментов.

Кроме Багреевой, в пленарной сессии участвовали исполнительный директор Ассоциации факторинговых компаний России Дмитрий Шевченко, вице-президент Объединенной лизинговой ассоциации Татьяна Капура, президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев и президент Национальной финансовой ассоциации Василий Заблоцкий. В форуме приняли участие свыше 500 руководителей и топ-менеджеров столичных компаний, предпринимателей и участников финансового рынка. Сессии были посвящены пяти основным направлениям — банковским услугам, управлению капиталом, факторингу, страхованию и лизингу. На них выступали руководители, топ-менеджеры, ведущие специалисты компаний финансового сектора и представители правительства Москвы.

Многие инструменты, направленные на решение самых разных вопросов, сегодня не используются бизнесом - из-за нежелания или отсутствия времени разбираться в них, страха перед новыми решениями и по другим причинам, - из-за чего компании порой отказываются от индивидуально подобранных конкретных решений и инструментов. Также компании напрасно игнорируют региональные и федеральные меры поддержки. Вместе с тем спикеры предупредили предпринимателей, что относиться к таким инструментам нужно вдумчиво и взвешенно.

Сессии были посвящены четырем основным направлениям — банковским услугам, управлению капиталом, факторингу, страхованию и лизингу. На них выступали руководители, топ-менеджеры, ведущие специалисты и представители правительства Москвы.

«Форум стал площадкой для продуктивного диалога между компаниями финансового сектора и бизнесом. Финансовые организации смогли рассказать предпринимателям о своих продуктах и сервисах, которые способны помочь бизнесу в решении самых разных рабочих задач, а бизнес, в свою очередь, получил уникальную возможность донести до них свои потребности и запросы в финансовых инструментах», – заключила Багреева.

