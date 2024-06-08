В Москве пройдут показательные выступления кинологов с собаками-спасателями
9 июня в районе Нагатинский Затон на площадке проекта «Питомцы в Москве» вместе со своими животными выступят сотрудники кинологической группы аварийно-спасательного отряда № 6 Пожарно-спасательного центра Москвы. Мероприятие пройдет в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!».
В ходе главной программы кинологи продемонстрируют, как их подопечные выполняют различные команды и проходят полосу препятствий.
Участники смогут познакомиться со знаменитостями, у которых есть собаки, посетить уроки по дисциплинарной дрессировке с профессиональным кинологом, а также записать своих питомцев на бесплатные приемы к ветеринарам и грумерам. К тому же у гостей будет возможность принять участие в викторине и за правильные ответы получить подарки.
Цикл «Друг, спасатель, защитник» стартовал в столице 1 июня и продлится до конца месяца. В его рамках запланировано 50 мероприятий для владельцев собак и самих питомцев.
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