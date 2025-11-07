В Москве пройдут международные соревнования по брейкингу
Масштабные международные и всероссийские соревнования по брейкингу Russian Open Breaking Championships пройдут в Москве с 7 по 9 ноября. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Отмечается, что в программу вошли всероссийские соревнования среди мальчиков и девочек в четырёх возрастных категориях, финал турнирной серии «Русская рулетка», состязания «Ученик – учитель».
Также запланировано проведение квалификации Кубка мира среди мужчин и женщин старше 16 лет.
«Брейкинг включает в себя акробатические, танцевальные и гимнастические элементы. Соревнования пройдут во Дворце гимнастики Ирины Винер», - говорится в сообщении.
Ранее москвичей пригласили на бесплатные тренировки по бадминтону, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru