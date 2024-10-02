В «Зарядье» пройдет XXVII Международный конкурс вокалистов имени Глинки

На открытии XXVII Международного конкурса вокалистов имени М.И. Глинки в московском концертном зале «Зарядье» выступит симфонический оркестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева.

Также в день открытия конкурса перед зрителями выступят обладатели гран-при и лауреаты конкурса предыдущих лет, уже ставшие оперными звездами. Среди них Альбина Шагимуратова, Сергей Лейферкус и Михаил Казаков.

Международный конкурс вокалистов имени М.И. Глинки проводится с 1960 года и остается одним из наиболее престижных музыкальных конкурсов. Бессменным председателем жюри до 2009 года оставалась певица и педагог, народная артистка СССР, профессор Ирина Архипова. После ее смерти конкурс был возрожден в 2019 году по инициативе заслуженной артистки России, народной артистки Республики Татарстан, лауреата I премии XXI Международного конкурса вокалистов им. М.И. Глинки – Альбины Шагимуратовой.

В разные годы лауреатами и дипломантами конкурса становились такие знаменитые певцы, как Елена Образцова, Дмитрий Хворостовский, Анна Нетребко и Ильдар Абдразаков.

В 2024 году конкурс пройдет в Москве с 8 по 16 октября. В отборочном туре по видеозаписям приняли участие более 400 вокалистов, из них в I тур было допущено 70 певцов. По окончанию конкурса 17 октября состоится концерт лауреатов и Альбины Шагимуратовой в Смоленской областной филармонии.

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, президентского фонда культурных инициатив и Газпромбанка.

