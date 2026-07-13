В Москве пройдет V Фестиваль культуры стран Латинской Америки и Карибского бассейна

С 18 по 26 июля Москва примет V Фестиваль культуры стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Мероприятие организует Правительство Москвы, Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы и Московский центр международного сотрудничества при поддержке посольств стран региона.

Центральной площадкой фестиваля станет сад «Эрмитаж», на Главной сцене которого пройдет открытие мероприятия. 18 и 19 июля на площадке состоятся выступления артистов из Аргентины, Бразилии, Колумбии, Мексики, Никарагуа, Парагвая и других стран. Кроме того, танцевальные школы проведут серию мастер-классов по обучению сальсе, бачате, танго и реггетону. Вечером 18 июля состоится танцевальная вечеринка.

Помимо этого, пройдут и творческие мастер-классы, гости фестиваля смогут сделать сувениры, флорариумы и расписать аксессуары в традициях народов Латинской Америки и Карибского бассейна. С историей, культурой и современной жизнью латиноамериканских стран можно будет познакомиться в рамках лектория.

Для посетителей разных возрастов будет подготовлена развлекательная программа, в которую войдут мастер-классы по футбольному фристайлу, квест «Ковбойское ранчо», анимационные программы «Энканто» и «Тайна Коко» и другие активности. На фуд-корте площадки будут представлены популярные национальные блюда региона: севиче, текесньос, буррито, фахитос, лимонады из экзотических фруктов и т. д.

С 20 по 25 июля состоятся культурно-просветительские мероприятия на базе Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы им. М.И.Рудомино. В программе: концерты, презентации книг, встречи с дипломатами, лекции, мастер-классы, кинопоказы, а также круглый стол «Латиноамериканцы в России». Кроме того, будут работать выставки: «Голоса Латинской Америки», «Иллюстрации к бразильским сказкам» и «Древние цивилизации Латинской Америки».

В кинотеатре «Иллюзион» в рамках проекта с 20 по 26 июля пройдет Кинофестиваль стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Пройдут показы 14 картин из 11 стран. Также посольство Доминиканской Республики проведет традиционный вечер, посвященный объекту наследия ЮНЕСКО, Колониальной зоне Санто-Доминго.

В этом году к фестивалю впервые присоединится Московский зоопарк. На новой площадке пройдут две фотовыставки о природе Колумбии и Парагвая.

