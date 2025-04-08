В Москве пройдет семинар по кадастровому учету для застройщиков

Бесплатный образовательный семинар для застройщиков пройдет в столице 11 апреля, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«На предстоящем семинаре обсудят особенности процедуры государственного кадастрового учета и регистрации прав собственности на объекты капитального строительства», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

В семинаре примут участие представители разных ведомств: Мосгосстройнадзора, Росреестра, столичного управления Росреестра, а также Департамента градостроительной политики.

По словам Овчинского, на мероприятии, в частности, расскажут о регистрации договоров долевого участи и прав на земельные участки под многоквартирными домами.

Семинар состоится остоится 11 апреля в 15:00 на корпоративной площадке Департамента градостроительной

политики «Пространство» по адресу: 2-я Брестская улица, дом 6. Принять участие можно пройдя предварительную регистрацию.

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ФОТО: Владислав Овчинский/Пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы

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