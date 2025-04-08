В Москве пройдет семинар по кадастровому учету для застройщиков
Бесплатный образовательный семинар для застройщиков пройдет в столице 11 апреля, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
«На предстоящем семинаре обсудят особенности процедуры государственного кадастрового учета и регистрации прав собственности на объекты капитального строительства», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.
В семинаре примут участие представители разных ведомств: Мосгосстройнадзора, Росреестра, столичного управления Росреестра, а также Департамента градостроительной политики.
По словам Овчинского, на мероприятии, в частности, расскажут о регистрации договоров долевого участи и прав на земельные участки под многоквартирными домами.
Семинар состоится остоится 11 апреля в 15:00 на корпоративной площадке Департамента градостроительной
политики «Пространство» по адресу: 2-я Брестская улица, дом 6. Принять участие можно пройдя предварительную регистрацию.
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