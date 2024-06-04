В Москве пройдет более 150 мероприятий в честь Дня молодежи
В День молодежи в Москве состоится более 150 событий на разных городских площадках, сообщила заммэра города Наталья Сергунина.
«Например, состоится телемост между Москвой и Владивостоком — двумя молодежными столицами страны в 2024 году», — пояснила она.
Мероприятия пройдут на различных столичных площадках, включая парки, библиотеки и культурные центры.
К примеру, в последние дни июня в парке отдыха «Ходынское поле» пройдет масштабный фестиваль под девизом «Объединяем Россию!», состоящий из восьми тематических блоков. На площадке фестиваля состоятся выступления 100 лекторов и экспертов. Также будет доступно около 30 творческих мастер-классов, зарядка с известными спортсменами и танцевальный флешмоб. Поклонников спорта ждут соревнования по баскетболу, показательные выступления и тренировки на ВМХ-велосипедах.
Площадка «Вместе с добром» представит турнир по настольной игре «Волонтеры в городе», благотворительную ярмарку и интерактивный квест.
В дни фестиваля лучшие команды столицы разыграют молодежный кубок КВН. Также гостей праздника ожидает концерт с участием популярных исполнителей.
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