В Москве продолжают приводить в порядок памятники архитектуры

Реставрация памятников архитектуры продолжается в Москве, с 2011 года благодаря масштабной программе в городе привели в порядок более 2,3 тысячи строений. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Как отметил глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов, в столице существенно снизилось число аварийных зданий.

«Сейчас их... всего 152, в то время как 14 лет назад их было 1 тыс. 325. Специалисты обследовали все объекты культурного наследия и выявили те, которые нуждаются в реставрации. В 2024 году исторический облик вернули 157 памятникам, до конца этого года планируется завершить работы еще примерно на 150 объектах культурного наследия», – указал Емельянов.

Так, ведется реставрация четырехэтажного доходного дома Бройдо на ул. Остоженке, возведенного в 1902 году по проекту известного архитектора Николая Жерихова. Здание в стиле раннего модерна отличается выразительным эркером и орнаментальным лепным декором. Здесь отреставрировали кровлю, завершили отделку дворовых фасадов, со здания уже убрали строительные леса и приводят в порядок белокаменный цоколь и фасады на уровне первого этажа. Реставрация идет с опережением графика, ранее ее планировали завершить в 2026 году.

Реставрационные работы кровли и фасадов ведут в двухэтажном доме Лаврова на ул. Остоженка, построенном в 1837 году, где жили артисты императорских Большого и Малого театров Николай Лавров, Дарья Сабурова, Екатерина Васильева. Специалисты приведут в порядок стены, лепнину и фундамент здания, воссоздадут исторический балкон на главном фасаде, установят террасу на уровне чердака и мезонина, отреставрируют интерьеры.

Также работы ведут в доме культуры «Строитель» на Измайловской площади, возведенном в 1952 году по проекту Георгия Чалтыкьяна в стиле сталинского ампира. В здании приводят в порядок фасады, расчищают и восстанавливают лепной декор из гипса и цемента, реставрируют интерьеры. Как ожидается, второй этаж дома культуры приспособят под зрительный зал.

Реставрация продолжается в двухэтажном главном доме городской усадьбы XVIII–XIX веков на ул. Пречистенка, где в разное время гостили художник Игорь Грабарь, поэтесса Марина Цветаева и другие знаменитости. В здании отреставрировали кровлю, почти завершили работы над фасадом с декором, ведут отделку интерьеров. Внутри дома сохранились в том числе исторические камины и печи, лепные розетки, парадная мраморная лестница.

Подходят к концу работы в главном доме усадьбы Плохово – Осташевских – Полякова на Тверском бульваре. Более 10 лет здание признали аварийным и расселили. Специалисты выполнили противоаварийные работы, укрепили фундамент, разобрали ветхие конструкции кровли и стропильной системы, поздние перегородки. Кроме того, в здании восстановили кирпичную кладку и вертикальную гидроизоляцию, отреставрировали сохранившийся декор и воссоздали утраченные элементы, отремонтировали крышу, окна и двери.

