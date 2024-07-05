В Москве продлили налоговую льготу для собственников 186 помещений в студобщежитиях

В реестр общежитий столицы, которым предоставят льготу по налогу на имущество в 2024 году, вошло 186 жилых помещений, сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«Собственникам включенных в реестр жилых помещений предоставляется льгота в виде полного освобождения от уплаты налога на имущество организаций. Она действует для частных общежитий, введенных в эксплуатацию после 1 января 2020 года, в которых не менее 70% площади используется для проживания студентов и преподавателей вузов с госаккредитацией», – добавила она.

Соответствующую льготу сроком на пять лет ввели с 2021 года для привлечения частных инвестиций в строительство общежитий. Это обеспечило студентам и преподавателям доступную стоимостью аренды.

Реестр объектов недвижимости, собственникам которых предоставляется льгота, утверждается ежегодно. Для попадания в него необходимо подать заявление в столичный департамент экономической политики и развития.

