В Москве приступили к развитию Можайского района
Новые градостроительные проекты на западе Москвы качественно улучшат жилую застройку Можайского района. Комплексный подход к реализации жилых кварталов и их инфраструктурное наполнение обеспечат не только резидентов, но и жителей района всем необходимым. Кроме того, архитектура от Сергея Чобана с бюро СПИЧ и Kleinewelt Architekten обещает «открыть новую главу в дизайн-метках всего Западного округа» столицы.
Девелопер MR Group дал старт строительства на площадках двух жилых комплексов VEER и SET, реализация которых ведется в пяти минутах от Кутузовского проспекта. На территории торжественно был залит первый «куб» бетона.
Оба проекта бизнес-класса возводятся в престижном Западном округе Москвы вблизи парка «Долина реки Сетунь». По словам застройщика, футуристический мультиквартал VEER ориентирован на широкую аудиторию с присущими современной молодежи прогрессивными взглядами на жизнь. Там будет создана экосистема с коворкингами, переговорными, классами йоги, ресторанами, школой искусств и фитнес-центром. ЖК SET рассчитан на респектабельную семейную аудиторию, он станет настоящим оазисом внутри мегаполиса.
«Скоро в Можайском районе появятся новые градостроительные доминанты, которые изменят весь контекст и инфраструктурно насытят его», — отметила генеральный директор MR Group Мария Литинецкая.
В рамках первой очереди SET застройщик планирует возвести в том числе корпус высотой в 59 этажей. На нем, а также на двух башнях в VEER разместятся смотровые площадки с видами на МГУ, «Москву-Сити», площадь Победы, Триумфальную арку, Лужники и Школу управления в Сколково.
Социальная инфраструктура будет усилена современной государственной школой, которая войдет в список лучших по Москве, а также детским садом и школой искусств для маленьких жителей комплексов.
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