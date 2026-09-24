В Москве появится высокотехнологичное производство дозиметров и радиометров
Строительство завода по производству систем и оборудования радиационного контроля началось в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва», сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе создают благоприятные условия для инвесторов. Резиденты столичной ОЭЗ могут пользоваться налоговыми преференциями и льготами по аренде земли для строительства заводов. Сейчас на одной из площадок возводится современный производственный комплекс, где будут выпускать системы и оборудование радиационного контроля. Такие проекты укрепляют промышленный потенциал столицы, а также создают новые рабочие места для москвичей», — рассказал Ликсутов.
Площадь нового предприятия превысит 19 тыс. кв. м. На производстве будут выпускать дозиметры, радиометры и другое оборудование для атомной отрасли и ядерной медицины. Изготавливаемая продукция применяется для обеспечения безопасности на электростанциях, в больницах и на транспорте.
Строительством завода занимается резидент столичной ОЭЗ — компания «Доза Тех», входящая в научно-производственное предприятие «Доза». Реализация проекта позволит организации нарастить производственные мощности и увеличить объемы высокотехнологичной продукции.
Проект поддерживает Московский Фонд поддержки промышленности. Строительство контролирует Комитет государственного строительного надзора Москвы.
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