В Москве появится еще более 500 тысяч кв. м производственных комплексов
В Москве в рамках программы масштабных инвестиционных проектов (МаИП) выделяют земельные участки для строительства современных производств и технопарков. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Как отметил Ликсутов, по поручению мэра Москвы Сергея Собянина в 2025 году инвесторам предоставили участки под новые производственные комплексы. Совокупная площадь объектов превысит 525 тысяч квадратных метров.
Проекты развернутся в семи административных округах.
«Создавая благоприятные условия для развития промышленности, в 2025 году городом под МаИП выделено 16 земельных участков в семи административных округах общей площадью свыше 75 гектаров. Все они предоставлены в аренду по льготной ставке – один рубль в год», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По его словам, такая поддержка стимулирует создание производственных, социальных и коммерческих объектов, что ведёт к появлению новых рабочих мест и улучшению городской инфраструктуры.
Программа МаИП действует с 2016 года и остаётся ключевым инструментом развития экономики столицы. Объём инвестиций по проектам 2025 года превысил 58 миллиардов рублей. Их реализация позволит создать более 6,8 тысячи рабочих мест.
