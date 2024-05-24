В Москве построят три общественно-деловых комплекса

В Москве намерены построить три общественно-деловых объекта за счет частных инвестиций, соответствующее распоряжении подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Новые объекты появятся в Краснопахорском районе ТиНАО недалеко от деревни Терехово и в районе Коммунарка. Также административно-деловой комплекс возведут в Левобережном районе.

Проекты построят в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда, которая была утверждена правительством Москвы 31 декабря 2019 года. Создавая рабочие места в городе, инвесторы получают льготу по платежам, позволяющую изменить вид разрешенного использования земли под жилищное строительство.

«За четыре года программа охватила практически все районы города. Заключили уже свыше 100 соглашений с инвесторами», — пояснил мэр столицы в своем Telegram-канале.

Застройщики могут направить заявку на получение специального статуса через инвестиционный портал Москвы.

