В Москве построят три общественно-деловых комплекса
В Москве намерены построить три общественно-деловых объекта за счет частных инвестиций, соответствующее распоряжении подписал мэр столицы Сергей Собянин.
Новые объекты появятся в Краснопахорском районе ТиНАО недалеко от деревни Терехово и в районе Коммунарка. Также административно-деловой комплекс возведут в Левобережном районе.
Проекты построят в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда, которая была утверждена правительством Москвы 31 декабря 2019 года. Создавая рабочие места в городе, инвесторы получают льготу по платежам, позволяющую изменить вид разрешенного использования земли под жилищное строительство.
«За четыре года программа охватила практически все районы города. Заключили уже свыше 100 соглашений с инвесторами», — пояснил мэр столицы в своем Telegram-канале.
Застройщики могут направить заявку на получение специального статуса через инвестиционный портал Москвы.
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