В Москве построят 38 домов по реновации в рамках квартальной застройки
В семи округах Москвы появится 38 домов по программе реновации в рамках квартальной застройки, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«На юго-востоке их 17, на юго-западе девять, а на востоке – пять. Еще по два на северо-востоке, юге и севере Москвы, еще одну возводят на северо-западе. Это позволит обеспечить новым жильем ориентировочно 28 тысяч человек», – уточнил он.
Квартальная застройка по программе реновации позволяет возводить дома одновременно с социальной, транспортной и другой инфраструктурой, добавил вице-мэр.
Первую новостройку в рамках квартальной застройки передали под заселение в районе Ивановское. При этом детские сады, школы и магазины расположены в радиусе километра от нового ЖК. По словам министра правительства Москвы, главы Департамента городского имущества Максима Гамана, квартиры в этом доме были предложены более чем 610 жителям в конце сентября 2024 года.
«Из них 606 москвичей меньше чем за два месяца с начала старта переселения определились с выбором жилья, а более 410 человек уже получили квартиры с улучшенной отделкой по программе реновации», – заявил он.
Как пояснил министр правительства города, глава Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, новые дома построят в 16 районах Москвы.
«Лидером является район Кузьминки – там в стадии строительства находятся девять зданий. Следом идет Выхино-Жулебино – пять новостроек. Далее следует район Гольяново, где возводят четыре дома», – сообщил он.
В Мосгосстройнадзоре подчеркнули, что весь производственный цикл возведения домов находится под надзором комитета.
Программа реновации, утвержденная в августе 2017 года, предусматривает расселение более пяти тысяч домов. По итогу 2023 года в городе было передано под заселение 59 новостроек, что обеспечило переселение более 47 тысяч человек. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил ускорить темпы реализации реновации вдвое и включил в программу 22 новые площадки.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зарплата курьеров в Москве в декабре достигла 250 тысяч рублей
- ВСУ потеряли на Курском направлении более 43 310 военнослужащих
- В Кремле опровергли развод Асада и заморозку его активов в России
- Вице-спикер ГД Даванков представит законопроект об отмене Fan ID
- В Молдавии опровергли информацию о подготовке военной операции в Приднестровье
- Лукашенко зарегистрировали кандидатом в президенты Белоруссии
- Украина получила $1,1 млрд от МВФ на критические расходы
- Два человека погибли при взрыве на территории бывшего Абаканского завода
- Маск: ИИ превзойдет интеллект всех людей к 2030 году
- В Кремле рассказали о деталях переговоров Путина и Фицо
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru