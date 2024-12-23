В Москве построят 38 домов по реновации в рамках квартальной застройки

В семи округах Москвы появится 38 домов по программе реновации в рамках квартальной застройки, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На юго-востоке их 17, на юго-западе девять, а на востоке – пять. Еще по два на северо-востоке, юге и севере Москвы, еще одну возводят на северо-западе. Это позволит обеспечить новым жильем ориентировочно 28 тысяч человек», – уточнил он.

Квартальная застройка по программе реновации позволяет возводить дома одновременно с социальной, транспортной и другой инфраструктурой, добавил вице-мэр.

Первую новостройку в рамках квартальной застройки передали под заселение в районе Ивановское. При этом детские сады, школы и магазины расположены в радиусе километра от нового ЖК. По словам министра правительства Москвы, главы Департамента городского имущества Максима Гамана, квартиры в этом доме были предложены более чем 610 жителям в конце сентября 2024 года.

«Из них 606 москвичей меньше чем за два месяца с начала старта переселения определились с выбором жилья, а более 410 человек уже получили квартиры с улучшенной отделкой по программе реновации», – заявил он.

Как пояснил министр правительства города, глава Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, новые дома построят в 16 районах Москвы.

«Лидером является район Кузьминки – там в стадии строительства находятся девять зданий. Следом идет Выхино-Жулебино – пять новостроек. Далее следует район Гольяново, где возводят четыре дома», – сообщил он.

В Мосгосстройнадзоре подчеркнули, что весь производственный цикл возведения домов находится под надзором комитета.

Программа реновации, утвержденная в августе 2017 года, предусматривает расселение более пяти тысяч домов. По итогу 2023 года в городе было передано под заселение 59 новостроек, что обеспечило переселение более 47 тысяч человек. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил ускорить темпы реализации реновации вдвое и включил в программу 22 новые площадки.

