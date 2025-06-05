В Москве по программе реновации построят новый дом на Амурской улице

В Москве в рамках программы по реновации возведут новый многоквартирный дом в районе Гольяново. О том, что проект согласован, сообщил глава Москомэкспертизы Иван Щербаков.

Новостройка появится на Амурской улице.

«Согласно проекту в районе Гольяново построят многоквартирный дом на 1,5 тысячи квартир по программе реновации», – уточнил Щербаков.

Он также рассказал, что дом будет состоять из трех отдельно стоящих корпусов с общим благоустроенным двором. При этом первые этажи всех зданий сделают нежилыми. Впоследствии там разместятся магазины шаговой доступности, а также другие предприятия и учреждения. Во всех корпусах обеспечат безбарьерную среду, во дворах оборудуют детские и спортивные площадки, а также места для отдыха.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о включении в программу реновации еще 131 площадки для строительства домов.

