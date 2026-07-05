В Москве отреставрируют дом с рысью

В Москве реставрируют здание доходного дома Клингсланда по адресу: Большой Козихинский переулок, дом 10. О согласовании проекта капитального ремонта с проведением работ по сохранению объекта культурного наследия сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

«Доходный дом Клингсланда – одна из примечательных построек исторически сложившихся кварталов, прилегающих к Патриаршему пруду. Здание хорошо сохранилось, его богато декорированный облик дошел до нас почти в неизменном виде. Согласованные в настоящее время проектные решения направлены на бережную реставрацию фасадов, в том числе уникальных барельефов, благодаря которым памятник архитектуры известен как “дом с рысью”», – рассказал Щербаков.

Также запланированы работы по улучшению эксплуатационных характеристик, в первую очередь — повышению энергоэффективности.

Согласованный проект реставрации подразумевает очистку фасада от старых покрытий, восстановление кирпичной кладки и швов с последующей покраской в соответствии с исторической цветовой гаммой. Декоративные элементы будут расчищены вручную, обработаны антисептиком, а поврежденные участки и утраченные элементы отреставрируют или воссоздадут по сохранившимся образцам. Предусмотрена замена оконных и дверных конструкций на аналогичные из хвойных пород древесины с фурнитурой. Все элементы также будут воссозданы по историческим данным.

Для повышения энергоэффективности будет обновлено чердачное утепление с использованием современных материалов и добавится слой теплоизоляции по периметру стен. На крыше будут заменены ограждения, лестницы и установлены новые крепления страховочных тросов. Цоколь здания будет облицован заново после демонтажа старых покрытий и обработки поверхностей. Кроме того, на фасаде заменят вентиляционные решетки.

Объект был возведен в 1902 году по проекту архитектора Гавриила Иванова для купца Казимира Клингсланда. Он представляет собой четырехэтажное здание с цоколем и нежилым первым этажом. Позднее доходный дом приобрело страховое общество «Россия», продолжая сдавать квартиры в аренду до революционных событий. С 1920-х годов здание находится под управлением жилищного товарищества и по сей день используется как жилое, с коммерческими помещениями на первом этаже.

Фасады выполнены в духе эклектики и раннего модерна и украшены готическими элементами и обильным декором с растительными и животными мотивами. Среди них выделяются барельефы с изображением рысей, лис, химер, а также птицы Сирин и женских масок.

