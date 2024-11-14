В Москве отремонтируют здание предприятия «Космическая связь» на Шаболовке
В Москве отремонтируют здание Технического центра «Шаболовка» ФГУП «Космическая связь». Об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.
По его словам, уже согласован проект капитального ремонта.
«Двухэтажное здание с мансардой, в котором планируется капремонт, построено в 1936 году. В нем расположен Технический центр “Шаболовка” Федерального государственного унитарного предприятия “Космическая связь”», – уточнил Щербаков.
Он также добавил, что проект предполагает ремонт мансарды и кровли здания, а также ряд наружных работ.
В том числе, будет произведена очистка и последующая покраска стен мансардного этажа, замена подвесных потолков, а также стяжки полов с последующим покрытием. Будут установлены новые окна и межкомнатные двери. Кроме того, будут восстановлены оконные отливы и откосы.
На крыше заменят кровельное покрытие, обработают противопожарными составами деревянные конструкции, полностью заменят систему наружного водостока.
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