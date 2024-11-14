В Москве отремонтируют здание предприятия «Космическая связь» на Шаболовке

В Москве отремонтируют здание Технического центра «Шаболовка» ФГУП «Космическая связь». Об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.

По его словам, уже согласован проект капитального ремонта.

«Двухэтажное здание с мансардой, в котором планируется капремонт, построено в 1936 году. В нем расположен Технический центр “Шаболовка” Федерального государственного унитарного предприятия “Космическая связь”», – уточнил Щербаков.

Он также добавил, что проект предполагает ремонт мансарды и кровли здания, а также ряд наружных работ.

В том числе, будет произведена очистка и последующая покраска стен мансардного этажа, замена подвесных потолков, а также стяжки полов с последующим покрытием. Будут установлены новые окна и межкомнатные двери. Кроме того, будут восстановлены оконные отливы и откосы.

На крыше заменят кровельное покрытие, обработают противопожарными составами деревянные конструкции, полностью заменят систему наружного водостока.

