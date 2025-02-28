В Москве отремонтируют многоквартирный дом 1917 года постройки в Басманном районе
Согласован проект капремонта многоквартирного дома 1917 года постройки в Басманном районе Москвы. Об этом сообщил глава Москомэкспертизы Иван Щербаков.
«Проведут восстановительные работы в местах замены инженерных коммуникаций, а также приведут в порядок фасады, балконы и входные группы всех пяти подъездов», – уточнил Щербаков.
Специалисты также очистят фасады и балконы от старой краски, промоют их и заново покрасят. Оконные откосы отремонтируют, а также заменят систему водостока. Кроме того, произведут замену дверей и покрытия площадок на входных группах и отремонтируют козырьки. В местах замены инженерных коммуникаций локально заменят напольное покрытие, включая цементную стяжку, а также очистят и покрасят потолки.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава ВТБ допустил снижение ключевой ставки ЦБ во второй половине года
- Костин: Прибыль банковского сектора РФ в 2025 году снизится на 15-20%
- Троих подозреваемых из «Макфы» задержали за покушение на получение взятки
- На трассе в Башкирии столкнулись девять машин
- В центре реабилитации Якутии у 70 пациентов выявили симптомы кишечной инфекции
- Каллас: Страны ЕС состоят в НАТО, потому что боятся России
- Жителя Абакана задержали за призывы уничтожить население трех регионов
- Жительницы Вологодской области пожаловались на отказ госклиник проводить аборты
- ФСБ: Убийство митрополита Тихона готовили его помощник и клирик
- Китайский аппарат нашел на Марсе следы существования древних океанов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru