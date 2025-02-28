В Москве отремонтируют многоквартирный дом 1917 года постройки в Басманном районе

Согласован проект капремонта многоквартирного дома 1917 года постройки в Басманном районе Москвы. Об этом сообщил глава Москомэкспертизы Иван Щербаков.

«Проведут восстановительные работы в местах замены инженерных коммуникаций, а также приведут в порядок фасады, балконы и входные группы всех пяти подъездов», – уточнил Щербаков.

Специалисты также очистят фасады и балконы от старой краски, промоют их и заново покрасят. Оконные откосы отремонтируют, а также заменят систему водостока. Кроме того, произведут замену дверей и покрытия площадок на входных группах и отремонтируют козырьки. В местах замены инженерных коммуникаций локально заменят напольное покрытие, включая цементную стяжку, а также очистят и покрасят потолки.

