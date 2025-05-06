В Москве отремонтируют дом в районе Аэропорт

Столичные власти согласовали проект капитального ремонта многоквартирного жилого дома в районе Аэропорт на севере города - сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков. Здание расположено по адресу: 2-й Амбулаторный проезд, дом 21/8.

«Мосгосэкспертиза согласовала проект капитального ремонта четырехэтажного дома 1959 года постройки в районе Аэропорт. Работы проведут в подъездах и установят новые тамбурные двери», – рассказал глава столичного ведомства.

Проект предусматривает расчистку стен, потолков и нижних поверхностей лестничных маршей. Специалисты проведут локальную антигрибковую обработку, отштукатурят и покрасят стены.

Напольное покрытие будет обновлено во входном тамбуре и на всех этажах, будет смонтирован керамогранитный плинтус. Кроме того, отремонтируют ступени и металлические перила на лестнице, поменяют деревянные поручни. В обоих подъездах дома установят новые почтовые ящики, заменив их на антиударные.

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ФОТО: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

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