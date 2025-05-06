В Москве отремонтируют дом в районе Аэропорт

Собянин: Силы ПВО уничтожили ночью 19 беспилотников, летевших на Москву с разных направлений

Тело третьего погибшего при пожаре извлекли из-под завалов дома на юго-западе Москвы

Многоквартирный дом 1959 года постройки капитально отремонтируют на севере Москвы

Власти Москвы предупредили о возможных пробках на дорогах и проблемах с интернетом с 7 по 9 мая

В Музее Победы на Поклонной горе представили новую мультимедийную экспозицию «Путь к Победе»