В Москве отремонтируют дом в районе Аэропорт
Столичные власти согласовали проект капитального ремонта многоквартирного жилого дома в районе Аэропорт на севере города - сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков. Здание расположено по адресу: 2-й Амбулаторный проезд, дом 21/8.
«Мосгосэкспертиза согласовала проект капитального ремонта четырехэтажного дома 1959 года постройки в районе Аэропорт. Работы проведут в подъездах и установят новые тамбурные двери», – рассказал глава столичного ведомства.
Проект предусматривает расчистку стен, потолков и нижних поверхностей лестничных маршей. Специалисты проведут локальную антигрибковую обработку, отштукатурят и покрасят стены.
Напольное покрытие будет обновлено во входном тамбуре и на всех этажах, будет смонтирован керамогранитный плинтус. Кроме того, отремонтируют ступени и металлические перила на лестнице, поменяют деревянные поручни. В обоих подъездах дома установят новые почтовые ящики, заменив их на антиударные.
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