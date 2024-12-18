В Москве отремонтируют девятиэтажку в Савеловском районе
В Савеловском районе Москвы проведут капитальный ремонт девятиэтажного дома, который находится по адресу: улица Мишина, 16. О согласовании соответствующего проекта сообщил председатель столичного комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков.
«Специалисты проведут локальный восстановительный ремонт в жилых и нежилых помещениях в местах замены коммуникаций», – сказал глава Москомэкспертизы.
По словам Щербакова, также заменят окна в подъездах, отремонтируют цоколь, фасады, крышу здания и входные группы.
Кроме того, в рамках ремонта, проведут расчистку фасадов здания и замену дверей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Москве задержан подозреваемый в поджоге служебной машины
- Виктория Каунова и секстет Ильи Морозова выступят в «Джазе на воде»
- Зеленский допустил, что вновь будет смешить людей
- Боец ММА Иван Емельяненко получил полтора года колонии
- СМИ: Выдачи автокредитов выросли на 70% за год
- СМИ: ХАМАС готово передать Израилю около 30 заложников
- Шадаев: Половина трафика YouTube перешла на российские видеохостинги
- Три российских компании попали под санкции США
- Один человек оказался зажат внутри вагона после аварии поездов
- На Кубани собрали около 100 тонн нефтепродуктов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru