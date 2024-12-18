В Москве отремонтируют девятиэтажку в Савеловском районе

В Савеловском районе Москвы проведут капитальный ремонт девятиэтажного дома, который находится по адресу: улица Мишина, 16. О согласовании соответствующего проекта сообщил председатель столичного комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков.

«Специалисты проведут локальный восстановительный ремонт в жилых и нежилых помещениях в местах замены коммуникаций», – сказал глава Москомэкспертизы.

По словам Щербакова, также заменят окна в подъездах, отремонтируют цоколь, фасады, крышу здания и входные группы.

Кроме того, в рамках ремонта, проведут расчистку фасадов здания и замену дверей.

