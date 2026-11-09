В Москве открыта памятная доска известному экономисту Николаю Кондратьеву

Памятную доску, посвященную российскому экономисту, основоположнику теории больших экономических циклов Николаю Кондратьеву, открыли на фасаде дома №6 по Тверской улице. Ее установили в преддверии Дня экономиста по инициативе столичного Комплекса экономической политики. В частности, в церемонии открытия участвовала заммэра столицы, глава Департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева.

Памятная доска установлена на доме, на месте которого в 1920-е годы находилось здание, в котором работал ученый.

«В истории мировой экономической мысли есть не так много великих экономистов, работавших в России и СССР. Один из них – Николай Дмитриевич Кондратьев, чье имя стоит в первом ряду тех, кем по праву гордится российская экономическая наука. Прежде всего он известен теорией длинных волн, названных позже “волнами Кондратьева”, без которой сегодня невозможно представить стратегическое прогнозирование. Его идеи объясняли природу глубочайших кризисов и подъемов мировой экономики. В наше время теория Кондратьева – не просто страница учебника, а реальный инструмент для изучения технологических укладов, инновационных циклов и глобальных экономических трансформаций», – отметила Багреева.

Кондратьев активно участвовал в развитии послереволюционной российской экономики: был сооснователем и первым директором Конъюнктурного института при Наркомате финансов СССР, работал в Наркомате земледелия и Госплане СССР, формировал планы развития сельского хозяйства и либерализации экономики. Мировую известность он получил благодаря вышедшей в 1925 году работе «Большие циклы конъюнктуры». Он был единственным россиянином — членом Эконометрического общества.

По словам Багреевой, Кондратьев был не только выдающимся ученым, но и верным Родине, научной истине и собственным убеждениям человеком. Она также назвала открытие памятной доски признанием заслуг экономиста.

Автор идеи создания памятной доски — директор Центра налоговой политики, заведующий лабораторией экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Кирилл Никитин. Ее выполнил скульптор, академик Российской академии художеств, заслуженный художник России Айдын Зейналов.

