В Москве открылась выставка о развитии высотного строительства

Выставка, посвященная становлению и развитию возведения высотных зданий в Москве, открылась в Библиотеке архитекторов и урбанистов (БАУ), рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Гости выставки могут познакомиться с трудами известных архитекторов столицы и прикоснуться к почти вековой истории градостроительства. На выставке представлены труды кандидата архитектуры Анатолия Магая, а также биографии различных архитекторов.

Экспозиция открылась на 2-ой Брестской улице, дом 6. Посетить ее можно совершенно бесплатно. Работать выставка будет до 18 июня включительно.

«На новой выставке представлены книги, посвященные истории возведения московских высоток. Особую ценность представляет то, что они были изданы в годы их строительства. Среди них – книги “Строительство высотных зданий в Москве”, “Архитектура и конструкции высотных зданий Москвы” Вячеслава Олтаржевского, профильные книги и журналы, посвященные проектированию высотных конструкций», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

В 1930 году была создана научно-техническая библиотека с профильной литературой по архитектуре, урбанистике, градостроительству и искусству. Сегодня это возможность получить доступ к редким изданиям, посетить тематические и культурные мероприятия, заказать подбор литературы у библиотекаря, а также комфортно поработать в читальном зале.

