В Москве объявят лидеров двух рейтингов ОЭЗ России

Результаты X Национального рейтинга инвестпривлекательности особых экономических зон (ОЭЗ) России и IV Рейтинга устойчивого развития ОЭЗ России представят 22 октября на IV Международном форуме ОЭЗ. Мероприятие первый раз пройдет в рамках еще одного события - II Московского инвестиционно-промышленного форума (МИПФ), сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Участники форума смогут оценить экономический и инфраструктурный потенциал инновационных площадок, лучшие проекты и инициативы, реализуемые в российских и зарубежных ОЭЗ, а также договориться о долгосрочном сотрудничестве и укрепить промышленную кооперацию», — рассказал Ликсутов.

Рейтинги будут подготовлены Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России (АКИТ РФ) при поддержке Минэкономразвития. В этом году в рейтинге инвестпривлекательности оценивать будут по 44 критериям, которые объединены в семь субиндексов. Учтут при составлении рейтинга условие ведения бизнеса, наличие инфраструктуры и земли, открытость в предоставлении информации и уровень профессионализма управляющих компаний. Немаловажным для финальных оценок станут и сроки получения разрешения на строительство, наличие свободных площадей, динамика привлечения резидентов и размер их инвестиций.

«Инвестору необходимо понимать, насколько площадка готова к запуску и дальнейшему развитию его производства. Два рейтинга позволяют рассмотреть этот вопрос с разных сторон: сопоставить условия размещения бизнеса и оценить качество управления, экологические и социальные практики. В этом году мы впервые выделили практики резидентов в самостоятельный блок Рейтинга устойчивого развития, который формирует четверть итогового результата. Тем самым ответственность за развитие территории рассматривается на уровне и управляющей компании, и работающих здесь предприятий», — отметил глава АКИТ РФ Михаил Лабудин.

По его словам, для особых зон оценка помогает разобраться, что нужно изменить, чтобы площадка для инвестора была более привлекательной в плане обеспечения.

В обновленной методологии Рейтинга устойчивого развития количество критериев возросло с 70 до 101. Сюда вошли такие темы, как экология, социальная сфера, управление и практика устойчивого развития резидентов. Каждый такой блок составляет четверть от финальной оценки. Работа по внедрению таких практик ведется в ОЭЗ «Технополис Москва».

