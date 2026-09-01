В Москве наладили серийный выпуск УЗ-сканеров со встроенным ИИ

В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» было запущено серийное производство ультразвуковых сканеров со встроенным искусственным интеллектом (ИИ). Новый аппарат позволит врачам исследовать и анализировать данные, автоматизируя рутинные операции. Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Резиденты столичной ОЭЗ разрабатывают и выпускают продукцию, которая востребована в разных сферах, включая здравоохранение. Недавно здесь наладили серийный выпуск ультразвуковых сканеров с ИИ. Сейчас 11 таких аппаратов уже работают в медицинских учреждениях Санкт-Петербурга, Московской, Курской, Рязанской, Свердловской и Ростовской областей, а также в Алтайском и Ставропольском крае», — отметил он.

По его словам, столица шаг за шагом создает необходимые условия для развития высоких технологий по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

Новая модель сканера называется «РуСкан 80». Она имеет широкоформатный монитор с разрешением 23,8 дюйма и сенсорной панелью управления 14 дюймов. Для кардиологов это поможет обнаружить патологии сердца на ранних стадиях, а онкологи смогут определить новообразования с помощью ультразвуковых волн. Гинекологи увидят все этапы развития ребенка благодаря новому аппарату.

Его создатель — научно-производственное объединение «Сканер» — резидент ОЭЗ «Технополис Москва» с 2022 года. Компания представлена на медицинском рынке с 2006 года и предоставляет восемь моделей под брендом «РуСкан», которые помогают как скорой помощи в портативном варианте, так и крупным перинатальным и онкологическим центрам во флагманском. Все из них имеют регистрацию в реестре российской промышленной продукции, которая была подтверждена Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения. Поставки идут во все регионы России, а общее число работающих аппаратов превышает четыре тысячи единиц.

