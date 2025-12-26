В Москве наградили почетных экономистов города
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о присвоении почётных званий «Почётный экономист города Москвы» и «За безупречную службу городу Москве» руководителям и сотрудникам научных и банковских организаций, а также экономических факультетов и кафедр столичных вузов. Награды от имени правительства Москвы вручила заместитель мэра, глава Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
«С экономикой и финансами работа связана у 725 тысяч москвичей – это почти девять процентов от общего числа занятых. Экономисты работают в самых разных отраслях: от финансовой сферы до промышленности», — сказала Мария Багреева.
Она отметила, что экономика и финансы — одно из самых востребованных направлений высшего образования в столице: каждый четвёртый студент московского вуза осваивает эту специальность, а на Москву приходится около трети всех российских студентов‑экономистов.
По словам Марии Багреевой, профессиональная деятельность награждённых формирует интеллектуальный экономический каркас города — за каждым из них годы исследований, анализ огромных массивов данных, подготовка сотен специалистов и весомый вклад в развитие столицы.
Среди удостоенных наград — представители РЭУ имени Г. В. Плеханова, Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, НИУ «Высшая школа экономики», Главного управления Банка России по ЦФО и Альфа‑Банка. В частности, ректор РЭУ имени Г. В. Плеханова Иван Лобанов получил знак отличия «За безупречную службу городу Москве», а звания «Почётный экономист города Москвы» удостоены 23 специалиста, проработавшие в отрасли не менее 15 лет и отличившиеся в области экономики, финансов и подготовки кадров.
Больше информации об экономике Москвы читайте в официальных каналах Комплекса экономической политики в мессенджерах Телеграм и MAX.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Алексея Серебрякова госпитализировали из-за хронического бронхита
- Китай ввел санкции в отношении 20 оборонных компаний США
- «Белый пароход», «Аутсорс» и «Ветер»: Жан Просянов назвал главные кинопобеды 2025 года
- Армия России освободила Косовцево в Запорожской области
- Узбекистан отправит в космос первый спутник и космонавта
- Террористический зоопарк: Таджикистану предрекли нападение Афганистана весной
- В Твери восемь человек пострадали в ДТП с автобусом
- «Дуров» или френдзона: Какие «ботаники» привлекают женщин
- Нилов: В Госдуме не обсуждают введение шестидневки в России
- Подзарядка для туристов: Как спасти Крым и Кубань от дефицита электричества
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru