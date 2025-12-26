В Москве наградили почетных экономистов города

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о присвоении почётных званий «Почётный экономист города Москвы» и «За безупречную службу городу Москве» руководителям и сотрудникам научных и банковских организаций, а также экономических факультетов и кафедр столичных вузов. Награды от имени правительства Москвы вручила заместитель мэра, глава Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«С экономикой и финансами работа связана у 725 тысяч москвичей – это почти девять процентов от общего числа занятых. Экономисты работают в самых разных отраслях: от финансовой сферы до промышленности», — сказала Мария Багреева.

Она отметила, что экономика и финансы — одно из самых востребованных направлений высшего образования в столице: каждый четвёртый студент московского вуза осваивает эту специальность, а на Москву приходится около трети всех российских студентов‑экономистов.

По словам Марии Багреевой, профессиональная деятельность награждённых формирует интеллектуальный экономический каркас города — за каждым из них годы исследований, анализ огромных массивов данных, подготовка сотен специалистов и весомый вклад в развитие столицы.

Среди удостоенных наград — представители РЭУ имени Г. В. Плеханова, Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, НИУ «Высшая школа экономики», Главного управления Банка России по ЦФО и Альфа‑Банка. В частности, ректор РЭУ имени Г. В. Плеханова Иван Лобанов получил знак отличия «За безупречную службу городу Москве», а звания «Почётный экономист города Москвы» удостоены 23 специалиста, проработавшие в отрасли не менее 15 лет и отличившиеся в области экономики, финансов и подготовки кадров.

Больше информации об экономике Москвы читайте в официальных каналах Комплекса экономической политики в мессенджерах Телеграм и MAX.

