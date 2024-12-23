В Москве наградили победителей премии «Лидер нацпроекта “Производительность труда”»

В Москве подвели итоги реализации национального проекта «Производительность труда» и наградили победителей премии «Лидер нацпроекта «Производительность труда»», которыми стали компании, показавшие лучшие результаты повышения эффективности работы и внедрения инструментов бережливых технологий.

Победителей наградила заммэра Москвы, глава столичного Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

По ее словам, нацпроект «Производительность труда» стал одной из самых эффективных мер поддержки бизнеса Москвы. В нацпроекте участвовали 419 московских компаний из 12 отраслей экономики, в частности обрабатывающие производства, на которые приходится почти 60% частников, торговля, строительство, туризм и другие

Багреева отметила, что рост производительности труда на пилотном потоке вырос в среднем более чем в 1,5 раза в результате реализации нацпроекта, а суммарный экономический эффект компаний превысил 13,5 млрд рублей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что все 419 участников нацпроекта завершили пилотный этап и продолжают внедрять полученный опыт на других направлениях работы.

В номинации «Лидер производительности» лучше признали инжиниринговую компанию «Инфраструктура ТК». В номинации «Лидер выработки» победила компания «АйТел», разрабатывающая и выпускающая системы промышленной автоматизации. Награды в номинации «Лидер экономической эффективности» удостоилась московская компания «АКЗ покрытия».

Две номинации были посвящены обучению персонала в рамках национального проекта. Лидером по количеству обученных сотрудников стала компания «Газпромтранс». В номинации «Наставник бережливых технологий» победителем стал ГУП «Московский метрополитен».

В специальной номинации для СМИ «Лидер информирования» победителем стало Агентство городских новостей «Москва».

