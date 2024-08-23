В Москве началось тестовое голосование перед выборами в Мосгордуму
Тестовое голосование перед выборами депутатов, запланированными на сентябрь, началось в Москве.
Голосование продлится до 14:00. В ходе тестирования горожане ознакомятся с избирательным процессом, а специалисты смогут проверить корректность работы и готовность системы электронного голосования.
Участниками голосования могут стать совершеннолетние граждане с постоянной регистрацией в Москве. Горожанам предложат ответить на вопрос «Как вы считаете, должна ли Москва по примеру других регионов принять собственный закон об обращении с безнадзорными животными?». В бюллетене необходимо выбрать один из пяти вариантов ответа.
Москвичи, имеющую полную учетную запись на портале mos.ru, могут получить электронный бюллетень онлайн на странице elec.mos.ru или в терминале на любом открытом избирательном участке. Эти способы доступны горожанам без одобренного заявления для голосования с бумажным бюллетенем на сентябрьских выборах. Такой бюллетень можно получить на работающем в этот день участке по месту постоянной регистрации.
В ходе тестового голосования эксперты публично испытают столичную систему электронного голосования, проверят корректность работы всех ее элементов, технологий, алгоритмов. Также специалистам предстоит провести стресс-тесты для испытания устойчивости системы при форс-мажорах.
Как отметил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев, проверка системы голосования перед выборами — неотъемлемая составляющая их высокого стандарта, позволяющая убедиться в корректности работы систем, обеспечить их стабильность, а также узнать мнение общественности по острым вопросам.
Тестовое голосование проходит в преддверии выборов депутатов Мосгордумы, мундепов ТиНАО и района Куркино, запланированных на 6-8 сентября.
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