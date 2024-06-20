В Москве началось строительство двух корпусов на Веерной улице по реновации

В столичном районе Очаково-Матвеевское на Веерной улице началось строительство двух жилых корпусов для переселения по программе реновации. Об этом сообщил глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, два дома будут переменной этажности с подземным гаражом.

«В настоящее время на площадке ведут работы нулевого цикла, в том числе, по устройству шпунтового ограждения и разработке котлована. Ввод в эксплуатацию предусмотрен на 2026 год», – уточнил глава департамента.

Из 552 квартир - 9 адаптируют для маломобильных жильцов с увеличенными дверными проемами и шириной коридоров. Кроме того, в них установят специальную сантехнику.

Корпуса оборудуют системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением.

Вход в здание, полы вестибюлей и лифтовых холлов на первых этажах выполнят в один уровень с поверхностью земли для удобства родителей с колясками и маломобильных граждан.

Рядом с новостройкой установят детскую игровую площадку с безопасным резиновым покрытием, а также обустроят зону для занятий спортом.

