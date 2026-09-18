В Москве началось голосование на выборах в Государственную Думу

Голосование на выборах депутатов Государственной Думы и муниципальных депутатов района Щукино началось в Москве. Об этом сообщается на портале mos.ru.

Отмечается, что голосование проходит онлайн и на избирательных участках во всех районах Москвы. Горожанам доступны все способы волеизъявления. Проголосовать на выборах в Госдуму приглашают всех совершеннолетних москвичей с постоянной регистрацией в столице. Жители района Щукино могут отдать свои голоса за муниципальных депутатов.

«Проще всего принять участие в дистанционном электронном голосовании — онлайн на elec.mos.ru. Оно доступно москвичам, которые заранее получили полную учетную запись на mos.ru. Отдать голос таким способом можно круглосуточно до 19:59 20 сентября, в том числе поздно вечером, ночью или рано утром», - отмечается в сообщении.

Граждане могут получить бюллетени и сделать выбор онлайн с любого устройства с доступом в интернет, даже если находятся в другом регионе РФ. Москвичам рекомендуют заранее авторизоваться на mos.ru, а для надежного доступа к ресурсу дистанционного электронного голосования использовать «Яндекс Браузер» либо установить на устройство российские сертификаты безопасности. Кроме того, система может попросить отключить VPN и расширения браузера, блокирующие всплывающие окна.

Горожане могут проголосовать на выборах на любом избирательном участке в Москве посредством терминала электронного голосования. Для этого необходимо посетить удобный участок с 08:00 до 20:00 18, 19 или 20 сентября, гражданин должен иметь при себе паспорт. Участки открыты в том числе в популярных местах столицы — торговых центрах, районных центрах «Место встречи», центрах госуслуг.

Традиционный бюллетень для голосования можно получить только на избирательном участке по месту постоянной регистрации.

Электронные терминалы на столичных избирательных участках на выборах депутатов Госдумы также будут доступны для голосования гостей города из других регионов, которые решили участвовать в голосовании по месту нахождения в Москве с помощью механизма «Мобильный избиратель». Также жители шести регионов России по решению Центризбиркома могут проголосовать в столице за высших должностных лиц своих субъектов РФ.

Все граждане, которые проголосуют на выборах в Государственную Думу с 18 по 20 сентября в Москве в электронном формате, становятся участниками акции «#ВыбираемВместе2026 — Москва» программы «Миллион призов». Они получат специальные призы и выиграют 1-50 тысяч призовых баллов. Выигрыш можно будет обменять на баллы сервиса «Мосбилет», билеты в музеи и зоопарк, скидки в партнерских магазинах и аптеках. Также баллы можно использовать для пополнения карты «Тройка» либо направить на благотворительность.

