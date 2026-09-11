В Москве начали выпускать моноблоки с российскими жидкокристаллическими экранами

Производство интерактивных моноблоков, оснащенных российскими жидкокристаллическими модулями, стартовало в Москве. Инновационную продукцию выпускает резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Устройства объединяют вычислительный блок и сенсорный экран. Кроме того, они поддерживают бесконтактное управление на базе нейросетей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город системно поддерживает высокотехнологичные предприятия, чтобы наращивать промышленный потенциал и выводить на рынок инновационные решения. Резидент столичной ОЭЗ начал выпускать интерактивные моноблоки нового поколения с жидкокристаллическими модулями, произведенными в России. В одном корпусе такое устройство объединяет мощный вычислительный блок и сенсорный экран, что упрощает цифровизацию производственных процессов на предприятиях. Кроме того, моноблок можно адаптировать под бесконтактное управление с использованием алгоритмов искусственного интеллекта. Это расширяет сценарии его применения и делает работу с устройством более удобной для сотрудников», — рассказал Максим Ликсутов.

Разработка компании «Некс-Т» подойдет для офисов, образовательных и медицинских учреждений, промышленных предприятий, органов государственного управления, а также объектов критической информационной инфраструктуры. Интерактивные моноблоки позволяют визуализировать производственные данные, отслеживать и анализировать информацию, работать с цифровыми и трехмерными моделями. Кроме того, они дают возможность обучать персонал прямо на рабочем месте. По оценке производителя, запуск серийного выпуска жидкокристаллических модулей внутри России меняет структуру рынка.

Особой экономической зоне «Технополис Москва» в 2026 году исполнилось 20 лет. Проект начинался как стартовая площадка для инновационных проектов. За это время он преобразовался в ключевой хаб отечественной промышленности и центр притяжения для компаний, которые формируют технологический суверенитет страны. Сегодня на 10 площадках ОЭЗ общей площадью 430 гектаров локализовано производство более 240 высокотехнологичных предприятий. Они представляют такие стратегические направления, как микроэлектроника, приборостроение, биомедицина, IT и робототехника.

