В Москве началась регистрация на новые экскурсии по столичным производствам
В рамках проекта «Открой#Моспром» в Москве началась регистрация на экскурсии по столичным предприятиям, на которых участники увидят процесс изготовления продукции и послушают истории создания промышленных компаний. Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов.
Он отметил, что в Москве наблюдается большой спрос на подобные экскурсии среди семей с детьми, а также старшеклассников, которые как раз определяются с будущей профессией. В новом сезоне экскурсий свои двери посетителям откроют более 20 заводов, где пройдет свыше 120 экскурсий и около 60 мастер-классов.
Так, «Фабрика Вентиляции ГалВент» расскажет и покажет гостям, как создают современные системы вентиляции, а компания «Москабельмет» продемонстрирует изготовление современной кабельной продукции.
В рамках проекта «Открой#Моспром» участникам экскурсий доступны мастер-классы, игры, лекции, фотовыставки и многое другое. Новый сезон экскурсий продлится с 15 до 31 июля.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru