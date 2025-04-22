В Москве на Южнопортовой улице построят жилой комплекс

Жилой комплекс возведут в Москве на Южнопортовой улице, проект будущего здания уже согласован. О деталях рассказал председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.

На первом этапе планируется построить два здания, которые будут объединены пристройкой для размещения коммерческих объектов.

В первом корпусе появятся две секции разной высоты, второй корпус станет единым зданием с террасами.

В каждом корпусе разместятся вестибюли с выходом во двор, а также ресепшен, комнаты для колясок, лапомойки для собак жильцов. На первых этажах зданий откроются нежилые объекты, например, ресторан и супермаркет.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев

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