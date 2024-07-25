В Москве на торги выставили помещение в Войковском районе под открытие детсада

В Москве на торги выставили помещение площадью 377,2 квадратного метра по программе льготной аренды «1 рубль за квадратный метр в год».

Победитель аукциона сможет открыть там дошкольное образовательное учреждение не менее чем на 30 мест. Об этом сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Программа льготной аренды для образовательных учреждений имеет стабильный спрос на аукционах — уровень конкуренции составляет в среднем 3,6 участника на лот», - отметил глава департамента.

Выставленное на торги помещение с подвалом расположено на первом этаже многоквартирного жилого дома в пешей доступности от станции метро «Войковская» по адресу: город Москва, улица Космонавта Волкова, дом 9/2.

Победителю аукциона предстоит провести капитальный ремонт помещения и в течение 18 месяцев предоставить возможность для оказания в нем образовательных услуг. Договор аренды будет подписан сроком на 49 лет.

Подать заявку на участие в торгах можно до 12 августа. Онлайн-аукцион пройдет 15 августа на торговой онлайн-площадке «Росэлторг».

