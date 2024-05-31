В Москве на торги выставили 57 машино-мест в районе Северный

В Москве на открытые торги выставили машино-места в многоуровневом паркинге на Долгопрудненском шоссе в районе Северный. Об этом сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«На аукционы выставлено 57 машино-мест площадью от 13,4 до 25,8 квадратного метра. К участию в них приглашаются все желающие. Заявочные кампании завершатся в период с 3 по 17 июня», – уточнил глава департамента.

Рядом с паркингом находятся жилые кварталы, а также выезды на Дмитровское и Новодачное шоссе, а также МКАД.

Онлайн-торги пройдут в период с 14 по 27 июня. Для участия в них понадобятся регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

В Москве на торги выставляется различное имущество, а витриной лотов выступает Инвестиционный портал Москвы. Сейчас вся процедура торгов проходит онлайн.

