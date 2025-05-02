В Москве на Игральной улице новый ЖК по реновации готов более чем на 70%
В столичном районе Богородское на востоке города в рамках программы реновации продолжается строительство нового дома из двух корпусов с подземным паркингом. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики истроительства города, Владислав Овчинский.
По его словам, готовность ЖК площадью более 53 тысяч квадратных метров на Игральной улице составляет свыше 70%. Овчинский добавил, что в новостройке будут предусмотрены 486 квартир.
«Семь квартир адаптируют для маломобильных граждан. Сейчас на объекте более чем наполовину завершены фасадные работы, в двух корпусах ведутся отделочные работы, устройство наружных и внутренних инженерных сетей», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.
Он добавил, что в новом здании будут смонтированы современные лифты, подъезды оборудуют функциональными зонами.
ЖК возводят в районе со сложившейся городской и транспортной инфраструктурой. В пешей доступности находятся остановки общественного транспорта, объекты здравоохранения, учебные заведения и парк. Отмечается, что на придомовой территории создадут детскую и спортивную площадки, объект благоустроят и озеленят.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал о переселении по реновации в Тимирязевском районе города.
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