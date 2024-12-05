В Москве инвесторы арендовали почти 30 объектов по льготе для открытия соцобъектов

В Москве по льготной программе «1 рубль за квадратный метр в год» инвесторы арендуют 29 городских объектов недвижимости для образовательных учреждений. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он напомнил, что данная программа действует в Москве для образовательных учреждений уже 11 лет.

«Благодаря ей жители Москвы могут выбрать частный детский сад или школу, которые соответствуют их потребностям, а предприниматели – развивать свой бизнес в городских объектах недвижимости. Сейчас инвесторы арендуют 29 зданий и помещений общей площадью 42,5 тысячи квадратных метров для шести школ и 23 детских садов», – рассказал заместитель мэра.

По его словам, в этом году ещё две компании заключили договоры с городом в рамках программы «1 рубль за квадратный метр в год».

По условиям соглашения предприниматель обязуется отремонтировать здание, оснастить его необходимым оборудованием и мебелью, а также приступить к работе в рамках образовательной деятельности. После этого он затем сможет обратиться за переводом на льготную ставку аренды, которая составляет один рубль за квадратный метр в год.

Как уточнил министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, в настоящее время пять арендаторов продолжают ремонтные работы, остальные уже приступили непосредственно к работе и были переведены на льготную ставку из расчета рубль за квадратный метр в год, благодаря чему экономят свыше 600 миллионов рублей ежегодно.

По словам главы столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, торги по аренде помещений для последующего открытия школ и детских садов оказались очень востребованы так, как с января по октябрь текущего года средняя конкуренция среди участников составила пять инвесторов на лот.

